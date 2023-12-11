جوائز كاف الأفضل في إفريقيا 2023.. محمود كهربا يحصل على جائزة أفضل هدف

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أحمد جودة - القاهرة - حصل اللاعب محمود كهربا على جائزة أفضل هدف في إفريقيا ضد الهلال السوداني لعام2023، حيث أنه كان من ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل هدف في قارة إفريقيا.

محمود كهربا يحصل على جائزة أفضل هدف



وتقام حاليا الحفلة التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي "كاف"،في مدينة مراكش، وتعد ذلك المرة الثانية على التوالي التي تقوم فيها المغرب بفعاليتها.



وحصل بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، حيث أنه كان من ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا.



كما حصل النادي الاهلي علي أفضل نادي في إفريقيا، وكذلك حصل صنداونز الجنوب إفريقي على جائزة أفضل نادي للكرة النسائية في إفريقيا.

