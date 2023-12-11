نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوائز كاف الأفضل في إفريقيا 2023.. كياماكا نادوزى تفوز بجائزة أفضل حارسة مرمى في إفريقيا هذا العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصدت كياماكا نادوزي حارسة مرمى منتخب نيجريا، جائزة أفضل جائزة حارسة مرمى،في أحداث حفل جوائز الأفضل هذا العام.

ويقام حاليا أحداث حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023، والذي ينظمه الاتحاد الافريقي لكرة القدم، في مدينة مراكش المغربية للمرة الثانية على التوالي.

ويختار الاتحاد الافريقي لجوائز الأفضل بناء على إنجازاتهم في نوفمبر 2022، حتى سبتمبر 2023.

وقدمت الحارسة النيجرية مستوى مميز، لتحصد في النهاية هذه الجائزة.

ومن جانب اخر حصل نادي ماميلودي صن داونز على جائزة أفضل نادي في كرة القدم للسيدات، وذهبت جائزة أفضل نادي كرة القدم للرجال إلى النادي الأهلي.

بينما حصد بيرسي تاو لاعب النادي الاهلي جائزة أفضل لاعب داخل القارة الافريقية، والمغربية فاطمة تاكنوات على جائزة افضل لاعبة داخل القارة الافريقية.

وكما جائزة أفضل حارسة والتي ذهبت للاعبة النيجيرية، حصد ياسين بونو حارس مرمى الهلال جائزة أفضل حارس مرمى

القنوات الناقلة لحفل افتتاح جوائز الأفضل في إفريقيا

وتنقل فعاليات الاحتفال عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس وبين سبورت الإخبارية.

