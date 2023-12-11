نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوائز كاف الأفضل في إفريقيا 2023.. التشكيل المثالي يشهد مفاجآت بالجملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن جائزة أفضل تشكيل في قارة إفريقيا لعام 2023، ومحمد صلاح من ضمنهم.

التشكيل المثالي للأفضل في قارة إفريقيا

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا (الكاميرون/إنتر ميلان-مانشستر يونايتد).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب،باريس سان جيرمان)، كاليدو كوليبالي (السنغال، الهلال-نابولي)، شانسيل مبيمبا (الكونغو الديموقراطية/ مارسيليا)

خط الوسط: توماس بارتي، أنجيسا، محمد قدوس، سفيان أمرابط

خط الهجوم: ساديو ماني، فيكتور أوسمين، محمد صلاح

وتقام حاليا الحفلة التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي "كاف"،في مدينة مراكش، وتعد ذلك المرة الثانية على التوالي التي تقوم فيها المغرب بفعاليتها.



وحصل على جائزة أفضل هدف في إفريقيا محمود كهربا لاعب الأهلي في مرمى الهلال السوداني، كما حصل على جائزة أفضل منتخب في إفريقيا منتخب المغرب

وحصد جائزة أفضل منتخب للكرة النسائية منتخب نيجيريا، وجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا، لامين كمارا لاعب ميتز الفرنسي ومنتخب السنغال، وحصل على جائزة أفضل لاعبة شابة داخل قارة إفريقيا نسرين الشاد لاعبة ليل الفرنسي ومنتخب المغرب.

وحصل على جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا بيرسي تاو لاعب الأهلي ومنتخب جنوب إفريقيا، كما حصل على جائزة أفضل لاعبة داخل قارة إفريقيا فاطمة تكنوات لاعبة الجيش الملكي المغربي

وجائزة أفضل ناد في إفريقيا حصل عليها النادي الأهلي وجائزة أفضل ناد للكرة النسائية في إفريقيا صنداونز الجنوب إفريقي.



وحصل ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال على جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام2023، وكياماكا نادوزى تفوز بجائزة أفضل حارسة مرمى في إفريقيا هذا العام، ديزيري إليس حصلت على جائزة أفضل مدرب كرة قدم نسائية في إفريقيا.

وحصل أيضًا وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب على أفضل مدرب في إفريقيا.

