نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وأهداف وملخص النصر ضد الشباب اليوم الإثنين 11-12-2023 في كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة النصر والشباب بفوز كبير للعالمي بخمسة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الأمير خالد بن سلطان"، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

أهداف مباراة النصر ضد الشباب في كأس الملك

افتتح سيكو فوفانا أول أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة 17، بعد تسديدة من ساديو ماني من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس كيم سيونج جيو ليتابعها فوفانا بتسديدة أخرى، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتعادل كارلوس جونيور لصالح الشباب في الدقيقة 24، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء النصر، نفذها كاراسكو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها كارلوس برأسية، ارتطمت باليد اليسرى للحارس نواف العقيدي وسكنت الشباك.

وسجل ساديو ماني الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 28، بعد هجمة مرتدة سريعة، أنهاها أوتافيو بعرضية أرضية من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها ماني بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك على يمين الحارس كيم سيونج جيو.

وعزز عبد الرحمن غريب التقدم بالهدف الثالث لصالح النصر في الدقيقة 4+45، بعد عرضية أرضية من مارسيلو بروزوفيتش من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها غريب بتسديدة يسارية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الرابع لصالح النصر في الدقيقة 74، بعد تبادل التمريرات بينه وبين أوتافيو، أنهاها رونالدو بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس كيم سيونج جيو.

وسجل هاتان باهبري الهدف الثاني لصالح الشباب في الدقيقة 90، بعد تسديدة من كاراسكو من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها نواف العقيدي ليتابعها باهبري بتسديدة أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، مرت من فوق الحارس وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

ونجح محمد مران في تسجيل الهدف الخامس لصالح النصر في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 6+90، بعد عرضية من ساديو ماني من جهة يمين منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها مران بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في منتصف المرمى.