نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.. تعرف على أشهر نجوم نادي أوراوا ريد الياباني (ملف) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، أبرز نجوم نادي أوراوا ريد الياباني، المشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

تفصلنا ساعات قليلة فقط عن انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي ستبدأ بالتحديد يوم الثلاثاء المقبل 13 ديسمبر، بأول مباراة في البطولة بين فريقي اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

موعد أولى مباريات أوراوا في كأس العالم للأندية

وحجز فريق أوراوا ريد مقعده في بطولة كأس العالم للأندية 2023، بإعتباره بطلا لبطولة دوري أبطال آسيا 2023، بعدما خطف اللقب من الهلال السعودي.

ويلعب فريق أوراوا ريد أولى مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية 2023، ضد نظيره ليون المكسيكي، وذلك يوم الجمعة المقبل 15 ديسمبر، في منافسات الجولة الثانية من البطولة.

وستقام مباراة فريق أوراو ريد ضد نظيره ليون، يوم الجمعة المقبل، في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير محمد بن عبد الله الفيصل.

قائمة فريق أوراوا في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: شوساكو نيشيكاوا، أيومي نيكاوا، شوم يوشيدا.

خط الدفاع: تاكويا أيوانامي، ماريوس هويبروتين، تاكويا أوجيوارا، ألكسندر شولز، أيومو وباتا.

خط الوسط: أتسوكي إيتو، يوشيو كويزومي، شويا ناكاجيما، تاكاهيرو سكينيي، تاكاهيرو أكيموتو، كين إيواو، تومواكي أوكوبو، كاي شيباتو، كايتو ياسوي، إيكانيت بانيا.

خط الهجوم: بريان لينسين، خوسي كانتي، أليكس شالك، توشيكي تاكاهاشي، شينزو كوروكي.

أشهر نجوم فريق أوراوا ريد الياباني

-شينزو كوروكي

يعد شينزو كوروكي مهاجم فريق أوراوا، واحد من أشهر لاعبي الفريق ونجومه، خاصة وأنه حصد مع الفريق لقبي دوري أبطال آسيا خلال مسيرته في عامي 2017 و2023، وأيضا ساهم في وصول الفريق إلى الدور النهائي من البطولة عام 2019 بعدما سجل 8 أهداف في هذه النسخة.

وساهم صاحب الـ37 عاما أيضا في حصد فريق أوراوا لقب دوري أبطال آسيا 2023، خاصة وأنه كان له ثأر خاص مع الهلال الذي خسر منه في مواجهتي نهائي البطولة عام 2019، والآن يدخل بطموح حصد لقب أبطال العالم مع فريقه.

-هيروكي ساكاي

يعتبر هيروكي ساكاي الظهير الأيمن لفريق أوراوا، واحد من أبرز نجوم الكرة اليابانية بشكل عام وليس على مستوى فريقه فقط، ولكنه عانى من الإصابة لفترة طويلة هذا الموسم.

وسبق ولعب ساكاي صاحب الـ 33 عاما، لصالح نادي هانوفر الألماني ومرسيليا الفرنسي، وفي اليابان لعب لصالح نادي كاشيوا ريسول من قبل وشارك معه في دوري أبطال آسيا عام 2012.

-دافيد موبيرج كارلسون

كان كارلسون واحد من أبرز نجوم خط الهجوم في فريق أوراوا بالرغم من أن هذا هو موسمه الثاني فقط مع الفريق، بل وكان هداف الدوري الياباني مع الفريق الموسم الماضي، وكان أبرز هدافي دوري أبطال آسيا هذا العام وكان أحد أبرز أسباب حصد فريقه اللقب.

-يوشيو كويزومي

عندما انضم كويزومي لاعب الوسط صاحب الـ 27 إلى صفوف أوراوا في شتاء عام 2021 الماضي، قادما من فريق إف سي ريوكيو أحد أندية دوري الدرجة الثالثة في اليابان، لم يكن يتوقع أحدا منه أن يحقق شيء مفاجئ، ولكن يوشيو كان مفاجأة بالفعل بالنسبة للجميع فقد تألق مع فريقه بشكل لافت للأنظار وأصبح أحد الأعمدة الأساسية في تشكيل العملاق الياباني، بل وكان أحد أبرز أسباب حصد الفريق لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم.