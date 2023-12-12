نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقات الأهلي 2024.. قرار نهائي في التعاقد مع حارس مرمى جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





أسابيع معدودة وتقترب فترة الانتقالات الشتوية، والتي يسعى فيها الأندية، لدعم وسد النواقص في صفوف الفريق من أجل استكمال الموسم بأريحية والمنافسة على البطولات.

ويترقب جماهير الأهلي فترة الانتقالات، والتي يحاول فيها المارد الأحمر سد النواقص، من أجل المنافسة على عدة بطولات أبرزها دوري ابطال افريقيا، الدوري المحلي، كأس مصر وغيرها من المسابقات.

الأهلي يكتفي بحراس مرماه الحاليين

وعن موقف الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى جديد، فهو أمر خارج الحسبان مع الاكتفاء بالمتواجدين حاليا.

الأهلي يكتفي بوجود محمد الشناوي حارسا للعرين، وقائد للفريق الأحمر، إضافة لكفاءة الحارس الثاني مصطفى شوبير والذي أدى بشكل ممتاز في ذهاب نهائي دوري الابطال أمام الوداد.

ويمتلك الأهلي عناصر شابة في حراسة المرمى أبرزها حمزة علاء، والذي حصد جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم افريقيا تحت 23 عاما، ويقترب من المشاركة في أولمبياد باريس.

وأخيرا مصطفى مخلوف والذي يأتي ضمن العناصر المميزة لحراسة المرمى.

الأهلي يستعد لبطولة مونديال الأندية 2023

ووصل النادي الاهلي إلى السعودية من أجل الاستعداد لبطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية.

ويبدأ أولى مبارياته، في تاريخ الثامن عشر من شهر ديسمبر في انتظار الفائز من مواجهة اتحاد جدة واوكلاند سيتي، والتي ستقام غدا.