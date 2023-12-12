نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. بعثة الأهلي تصل جدة واوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ملخص أخبار الرياضة اليوم



ولعل من أبرز ما جاء في ملخص أخبار الرياضة اليوم ما يلي:



اوسيمين أفضل لاعب.. تفاصيل حفل جوائز كاف الأفضل في إفريقيا

أقيم اليوم حفل جوائز الإتحاد الإفريقي لكرة القدم 2023 بمدينة مراكش المغربية، وشهد فوز النيجيري فيكتور اوسيمين بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، متفوقا على محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاءت جوائز الأفضل في إفريقيا كالآتي:

أفضل لاعب: فيكتور اوسيمين لاعب نابولي الإيطالي

أفضل لاعب داخل افريقيا: بيرسي تاو

افضل حارس مرمى: ياسين بونو

أفضل مدرب: وليد الركراكي

أفضل نادي: الأهلي

أفضل هدف: محمود عبد المنعم كهربا في مرمى الهلال السوداني

أفضل لاعب شاب: السنغالي لامين كامارا

أفضل مدربة كرة قدم نسائية: ديزيري أليس مدربة جنوب إفريقيا

أفضل منتخب الكرة النسائية: منتخب نيجيريا

أفضل لاعبة: نسرين الشاد لاعبة ليل الفرنسي ومنتخب المغرب

أفضل لاعبة داخل قارة إفريقيا: فاطمة تكنوات لاعبة الجيش الملكي المغربي

أفضل حارسة مرمى: كياماكا نادوزى

أفضل نادي للكرة النسائية: صنداونز الجنوب إفريقي.

بعثة الأهلي تصل جدة والشحات يشارك بقرار من النيابة



وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويترأس خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، بعثة الفريق في المملكة العربية السعودية، التي استغرقت نحو ساعة ونصف من مطار القاهرة الدولي وحتى الوصول إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة.

وفي نفس السياق، نجح محامي اللاعب حسين الشحات في استصدار إذن من النيابة العامة للسماح بسفر اللاعب مع بعثة القلعة الحمراء إلى جدة بالسعودية للمشاركة في مباريات بطولة كأس العالم للأندية، خاصة وأنه ما يزال متهما على ذمة التحقبقات في قضية التعدي بالضرب والسب على اللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز.



منتخب مصر الأولمبي يتبرع لدعم القضية الفلسطينية في غزة

تبرع المنتخب الأولمبي بقيادة روجيه ميكالي بشيك مالي في صندوق حياة كريمة لدعم القضية الفلسطينية في غزة.

ويأتي ذلك لدعم الأشقاء في غزة بسبب الحروب التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الوقت الحالي ضد الكيان الصهيوني في غزة حاليًا.

يذكر أن منتخب مصر الأولمبي قد تأهل إلي أولمبياد باريس 2024 عقب وصوله إلى المباراة النهائية في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة الماضية.

تدريبات تأهيلية للاعبين قبل مواجهة المصري

أدى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة ساجرادا الأنجولي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الإثنين، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال اكتفاء المجموعة الأساسية بخوض تدريبات استشفائية فقط دون المشاركة في الفقرة الفنية خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة المصري المقبلة.