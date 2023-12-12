نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إشبيلية ولانس في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني استعداداته لمواجهة نظيره فريق لانس الفرنسي اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة إشبيلية ضد لانس في دوري أبطال أوروبا

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب بولار دولولي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل فريق لانس الفرنسي المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية ضد لانس في دوري أبطال أوروبا

وتنقل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية أمام نظيره فريق لانس في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.