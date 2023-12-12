تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، بمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الثلاثاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: رافاييل جوريرو - كيم مين جاي - أوبامياكانو - كونراد لايمر خط الوسط: ليون جوريتسكا - جوشوا كيميتش - توماس مولر وفي الهجوم: جمال موسيالا - هاري كين - ليروي ساني.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسيتم بث مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد عبر قناة beIN Sports HD 1.