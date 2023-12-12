معلق مباراة إشبيلية ولانس في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني نظيره فريق لانس الفرنسي اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة إشبيلية ضد لانس في دوري أبطال أوروبا

وتبدأ أحداث مباراة إشبيلية ضد نظيره فريق لانس اليوم الثلاثاء عند تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب بولار دولولي.

ويتواجد فريق إشبيلية في المركز الأخير بنقطتين، وعلى الجانب الآخر يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية ضد لانس في دوري أبطال أوروبا

وتنقل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية أمام نظيره فريق لانس الفرنسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا.

معلق مباراة إشبيلية ضد لانس في دوري أبطال أوروبا

وتولى المعلق عادل خلو مهمة التعليق على مباراة فريق إشبيلية الإسباني أمام نظيره فريق لانس عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية اليوم الثلاثاء.