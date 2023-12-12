نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا المونديال.. "الأهلي يخوف والله" رسالة من مشجع اتحاد جدة قبل كأس العالم للأندية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تقام في المملكة العربية السعودية، بداية من اليوم وحتى الثاني والعشرون من الشهر الجاري.

وتنطلق المباراة الافتتاحية والتي تجمع بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي، والتي تقام في الثامنة مساء.

رد فعل مشجع الاتحاد السعودي وخوف من الأهلي

ورصدت الكاميرات مشجع للعميد السعودي، والذي عبر عن تفائله، بمباراة اليوم من أجل العبور لمقابلة الأهلي، والذي وصفه بالمخيف.

وجاء رد فعل المشجع: "مباراة اليوم سهلة، ونقدر على الانتصار برباعية وخماسية لنذهب لمقابلة الأهلي المصري".

وتابع: "الأهلي يخوف، حتى لو كانت المباراة على أرضنا يلعبون لعبهم، لكن اتوقع انتصارنا بهدفين لهدف لنذهب لفريق العجائز فلومينيسي أعمارهم 37 و35 سنة".

واختتم: "حال الفوز في مواجهة الأهلي، باقي المواجهات سهلة، وبعد مواجهة السيتي حتى لو هزمنا نصبح ثاني العالم".

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وسبق للهلال تحقيق الميدالية الفضية، كأول نادي سعودي النسخة الماضية من بطولة المونديال، ليسعى الاتحاد لتكرار هذا الإنجاز.