نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش المونديال.. الأهلي الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية ولكن هناك رقم سلبي (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تقام في المملكة العربية السعودية، بداية من اليوم وحتى الثاني والعشرون من الشهر الجاري.

وتنطلق المباراة الافتتاحية والتي تجمع بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي، والتي تقام في الثامنة مساءا.

رقم سلبي للنادي الأهلي في المونديال

الأهلي صاحب الأرقام القياسية في هذه البطولة، أبرزها كونه أكثر ناد خوضًا للمباريات في كأس العالم للأندية، ويشارك للمرة الرابعة على التوالي.

لكن في التوقيت ذاته كتب رقما سلبيا في المونديال، لكونه الأكثر خسارة في المونديال بـ 13 مرة اخر المباريات التي هزم فيها كانت أمام ريال مدريد الاسباني برباعية مقابل هدف، وفلامنجو البرازيلي برباعية مقابل هدفين، ليخسر انجاز تحقيق البرونزية الرابعة انذاك.

نتائج الأهلي السلبية في المونديال

نسخة 2005 تعرض الأهلي للهزيمة أمام اتحاد جدة السعودي بهدف لمثله، وخسر أمام سيدني الاسترالي في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس بهدفين مقابل هدف.

أما نسخة 2006، فتعرض فيها للهزيمة أمام إنترناسيونال البرازيلي في دور نصف النهائي بهدفين لهدف.

نسخة 2008 كاد الأهلي أن يعوض جراحه أمام باتشوكا المكسيكي بالتقدم بهدفين، الا إنه خسر برباعية مقابل هدفين.

وخاض الاهلي مباراة تحديد المركز الخامس والسادس أمام أديلايد يونايتد الأسترالي، ليخسر بهدف نظيف.

المشاركة في نسخة 2012 شهدت هزيمتين بداية من كورينثيانز البرازيلي في نصف النهائي والذي خسرها المارد الاحمر بهدف إلى نظيف، إلى هزيمة بثنائية من مونتيري في مباراة تحديد المركز الثالث.

نسخة 2013، تعد الأسوأ في تاريخ الاهلي، والذي هزم في البداية من غوانغزهو إفرغراند الصِّيني، بثنائية، قبل أن يتلقى الهزيمة الكبرى من مونتيري والذي جاءت بخماسية مقابل هدف. نسخة 2020، رغم إنجاز البرونزية إلا أن الأهلي هزم بثنائية من بايرن ميونخ الالماني. نسخة 2021 كاد الأهلي أن يقترب من معادلة رقم الرجاء لكن هزم بثنائية من بالميراس، وتوج بالبرونزية.

وفي النسخة الاخيرة هزم مرتين برباعية مقابل هدف أمام الريال، ورباعية مقابل هدفين أمام فلامنجو ليصيح أكثر فريق تلقت شباكه اهداف خلال النسخة الماضية.