نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا المونديال.. حسين الشحات: المشاركة في مونديال الأندية للمرة الرابعة نعمة ربنا يديمها وجمهور الأهلي ملحمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على مشاركته ضمن صفوف الفريق في كأس العالم للأندية المقامة في السعودية والتي تنطلق فعالياتها اليوم.

وقال حسين الشحات، خلال ظهوره على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي:" المشاركة في كأس العالم للأندية، كونك تشارك كثيرا، وتمتلك أرقام كثيرة أمر هام وكبير جدا، لا تحسب لحسين الشحات فقط، لكن للنادي الأهلي أيضًا، كوني أشارك للعام الرابع على التوالي في كأس العالم للأندية."

وأضاف حسين الشحات:" سعيد لتواجدي، وأتمنى أن نحقق إنجازا جيدا لإسعاد الجماهير، وربنا يديمها نعمة."

وعن تحقيقه لفضية كأس العالم، في وقت سابق، ضمن صفوف فريق العين الإماراتي: قال نجم الأهلي:" حققت مع العين الإماراتي فضية كأس العالم للأندية، واتمنى لهم التوفيق، بالإضافة إلى تحقيقي برونزية كأس العالم للأندية مرتين."

وعن طموحاته مع النادي الأهلي في المونديال الحالي:" نتمنى الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، وهذا إنجاز نسعى جميعا لتحقيقه خلال المونديال الحالي."

وعن لقب هداف الجيل الحالي، أكد نجم الأهلي أنه شرف عظيم ومسؤولية يتمنى أن يكون على قدرها، بنجاحه في مساعدة زملاؤه لتحقيق أرقام أكثر فردية وجماعية.

ووجه حسين الشحات رسالة لجماهير الأهلي قائلا:" جمهور عظيم ونتمنى اسعادهم، واي كلام لا يوفي بحقه وهو جمهور ملحمي، نشكرهم لإنه دائما مستندين لنا."

فيما كشف حسين الشحات، عن أهم تعليمات مارسل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي قائلا:" دائما يحدثنا أن هذه البطولة كبيرة، ويجب أن نحقق شيء قوي يكون على قدر سمعة الأهلي في البطولة، وإسعاد الجماهير."

فيما كشف نجم الأهلي عن ذكرياته مع كأس العالم للأندية، قائلا:" مواقفي في كأس العالم كثيرة، أبرزها مواجهتي لنادي ريال مدريد مرتين بصفوف العين الإماراتي والأهلي، وبشكل عام مواقف كأس العالم كثيرة ولا تنسى."

https://fb.watch/oTtIWy2hdc/?mibextid=Nif5oz هنا المونديال.. شاهد تصريحات حسين الشحات قبل إنطلاق كأس العالم للأندية 2023

حسين الشحات ينضم لبعثة الأهلي بإذن النيابة

نجح محامي اللاعب حسين الشحات في استصدار إذن من النيابة العامة للسماح بسفر اللاعب مع بعثة القلعة الحمراء إلى جدة بالسعودية للمشاركة في مباريات بطولة كأس العالم للأندية، خاصة وأنه ما يزال متهما على ذمة التحقبقات في قضية التعدي بالضرب والسب على اللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز.

وذلك قبل إنهاء النادي الأهلي لإجراءات سفر البعثة للسعودية، حتى لا يفاجأ الجهاز الإداري بعدم قدرة الشحات على مغادرة البلاد في الوقت الحالي خاصة وأنه ما يزال على ذمة قضية متهما فيها، ولم يتم حسمها، وتحرك اللاعب مع محاميه للحصول على إذن النيابة بسفره ضمن بعثة الأهلي الرسمية مع العودة بمجرد انتهاء مشاركة الفريق في المونديال.