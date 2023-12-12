نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش المونديال.. من هو أكثر فريق شارك في كأس العالم للأندية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تقام في المملكة العربية السعودية، بداية من اليوم وحتى الثاني والعشرون من الشهر الجاري.

وتنطلق المباراة الافتتاحية والتي تجمع بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي، والتي تقام في الثامنة مساء.

وينتظر الأهلي الفائز من هذه المواجهة، لمقابلته في دور نصف النهائي والذي يقام في الخامس عشر من شهر ديسمبر.

ووصلت بعثة النادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، إلى السعودية أمس استعدادا لخوض منافسات البطولة.

أرقام تاريخية في القلعة الحمراء

هذه البطولة سيكون النادي الأهلي المصري على موعد مع تحقيق العديد من الأرقام التاريخية، حيث سيشارك في كأس العالم للأندية، للمرة الرابعة على التوالي، بعدما أثبت حضوره في النسخ الماضية بقطر والإمارات والمغرب.

ويقترب الأهلي من حسم الميدالية البرونزية الرابعة، في تاريخه بعد أن حسمها أعوام 2006-2020-2021، أو من الممكن معادلة رقم الهلال السعودي والرجاء المغربي اصحاب الميدالية الفضية.

ويدخل الأهلي البطولة وبحوزته رقم قياسي،وهو ثاني أكثر نادٍ مشاركة في مونديال الأندية، بالتواجد للمرة التاسعة في هذا المحفل العالمي، خلف أوكلاند سيتي الذي سيتواجد بالبطولة للمرة 11.

طريق الأهلي في مونديال الأندية

وينتظر المارد الأحمر الفائز من مواجهة اتحاد جدة واوكلاند سيتي، وحال تخطيه دور نصف النهائي ينتظر مقابلة نادي فلومينيسي البرازيلي، ليبتعد عن بطل أوروبا مانشستر سيتي والذي مثل عقدة للمارد الاحمر في الدور ما قبل النهائي.

قائمة الاهلي في مونديال الاندية

وأعلن مارسل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهل، عن القائمة المشاركة في كأس العالم للأندية، وضمت كلا من:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وعلي معلول، وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح، وأكرم توفيق وعمرو السولية، وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية، وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد، وأنتوني موديست ومحمود عبدالمنعم كهربا وبيرسي تاو.