نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنتر ميلان وريال سوسييداد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي كرة القدم العالمية عن موعد مباراة إنتر ميلان وريال سوسيداد وذلك ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي. موقف إنتر ميلان وريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا.

يحتل ريال سوسيداد صدارة المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 11 نقطة ويليه إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 11 نقطة أيضًا ثم جاء ريد بول سالزبورج في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما يتذيل بنفيكا المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة.

وقع كلا من إنتر ميلان وريال سوسيداد في المجموعة الرابعة بجانب كلا من بنفيكا البرتغالي وريد بول سالزبورج النمساوي.

تعادل إنتر ميلان في الجولة الماضية مع بنفيكا بثلاثة أهداف لكل منهما كما تعادل ريال سوسيداد مع ريد بول سالزبورج سلبيا في نفس الجولة.

موعد مباراة إنتر ميلان وريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة إنتر ميلان وريال سوسيداد يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 على ملعب سان سيرو معقل إنتر ميلان وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنواتbein sports HD القطرية بنقل أحداث المباراة.

تردد قناة bein sport الفرنسية الناقلة للدوري الأوروبي

القمر الصناعي: يوتلسات.

التردد: 11013.

معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة CBC SPORT HD تعد قناة سي بي سي الرياضية الأوروبية

ضمن القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا مجانًا، كما يمكن استقبال تردد القناة على القمر الأوروبي كالآتي:

القمر الصناعي: Europe*Star 1.

التردد: 11135.

معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة Football HD الجديد 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12252.

معدل الترميز: 10000. الاستقطاب: أفقي. معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة Varzish Sport HD الإيرانية

لاستقبال تردد قناة فارزيش الإيرانية الجديد من خلال البيانات الآتية:

القمر الصناعي: القمر الهولندي NSS.

التردد: 11565. معدل الترميز: 11565.

الاستقطاب: أفقي. معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة BT Sport HD الجديد 2024

القمر الصناعي: Astra 2A/2B/2D.

التردد: 12515.

معدل الترميز: 22000. الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة IR Cama 3 TV الرياضية أسترا سات

القمر الصناعي: Hot Bird 1-6.

التردد: 10770.

معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة ZDF الألمانية الرياضية

يمكن استقبال تردد القناة الرياضية الالمانية لمتابعة دوري ابطال اوروبا مجانا كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 11953.

معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. معامل تصحيح الخطأ: 3/4.