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أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق اليوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر ديسمبر 2023، منافسات الجولة السادسة من عمر منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي يشهد العديد من المباريات الهامة والحاسمة.

ويكشف موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية،تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لمباراة.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على تشكيل فريقه لخوض مواجهة نظيره نادي يونيون برلين في إطار منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام يونيون برلين اليوم في دوري أبطال أوروبا



حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجر، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، رودريجو، خوسيلو.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة المرتقبة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا داخل جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.