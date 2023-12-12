نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، لخوض مواجهة نظيره نادي أوكلاند سيتي في إطار منافسات الدور الأول من عمر بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

ويقدم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2024 والقنوات الناقلة.

وتقام مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي مساء يوم 12 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية، والحادية عشر بتوقيت الممكلة العربية السعودية والساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة داخل جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط، كما يتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات SSC.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد ssc

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.