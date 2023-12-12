نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحة يطلب ضم أحمد عبد القادر من الأهلي رسميا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة إن ناديه طلب رسميًا من النادي الأهلي ضم اللاعب أحمد عبد القادر في شهر يناير القادم.

وأوضح رئيس نادى سموحة أن ناديه طلب ضم عبد القادر على سبيل الإعارة.

وأضاف فرج عامر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أنه تم استطلاع رأى اللاعب الذى أبدى ترحيب بانتقاله لسموحة.

ولعب أحمد عبد القادر لسموحة خلال موسم 2021/2020 وتألق بشكل لافت وانضم للأهلى بعد ذلك.

ويلتقى سموحة يوم الجمعه القادمه خارج ملعبه مع الداخليه فى الدورى الممتاز.

ويحتل سموحة المركز الثامن فى جدول المسابقة برصيد 12 نقطة.