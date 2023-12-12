نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس الأهلي فقط.. مرعي يكشف سبب عدم تتويج الزمالك بدوري كرة السلة ويعلق على رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



علق أحمد مرعي، المدير الفني لفريق كرة السلة السابق بنادي الزمالك، على إقالته مؤخرا من قيادة الفارس الأبيض، بعد تراجع مستوى الفريق ونتائجه في الفترة الأخيرة.

- مرعي يهاجم الزمالك

وأكد مرعي في حديثه مع هاني حتحوت "الريمونتادا":" العلاقه دائما تكون مختلفة عندما يكون المدير الفني والفريق من الأسماء اللامعة، بالتأكيد توجد معاملة خاصة، تفاجئت من قرار الإدارة، خاصة أن لا توجد أي مؤشرات لذلك، ولم أستقيل من أي فريق في تاريخي".

وعلق عن بيان الزمالك قائلا:" لم أفهم الحديث في البيان عن العودة لاحقا، لأني لم أفهم ماذا يقصد، وكنت سأتفق معهم في القرار، أخر الموسم لتقييم الأداء، خاصة وأن الموسم يبدأ بعد السوبر".

وواصل:" الموسم الحالي هيبدأ في فبراير لمدة 3 شهور، وحتى لو كسبت الأهلي مش هفوز بالدوري بسبب عدم نجاح الزمالك في حسم دوري المرتبط، كان بإمكاننا استخدام لاعبين جدد وشباب ودمج لاعبين جدد مع الاستراتيجية الجديدة للفريق".

وأوضح: "مهاب ياسر شارك لأول مرة في المباراة التي رحلت بها بعد غياب سنه ونص، حازم المشد وخالد عبد الناصر، لديهم مشاكل مع التجنيد، ورجعوا مؤخرا للفريق، إصابة عمر هشام ووليد عبد الجواد كانت سبب في تجربة لاعبين جدد، لا توجد أهمية لدوري المرتبط، كل الفرق ستقف حنى يناير بسبب مباريات منتخب مصر في البطولة العربية".

وأختتم:" هشام نصر أبلغني بالقرار، وجمعتنا جلسة قبلها بعدة أيام، المجلس من أول يوم له لم يتحدث معي عن الفريق، والتعقيب ومناقشة أحوال الفريق والأهداف القادمة، لم يتم سؤالي عن الفريق، ولم نرى المجلس سوى مرة واحدة قبل مواجهة الأهلي في دوري المرتبط".

