نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ قبل المواجهة المرتقبة في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق بايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق بايرن ميونخ عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب مجموعة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ

بايرن ميونخ.. 13 نقطة.

كوبنهاجن الدنماركي.. 5 نقاط.

جالطة سراي.. 5 نقاط.

مانشستر يونايتد.. 4 نقاط.