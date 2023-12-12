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أحمد جودة - القاهرة - فجر كريم ذكري مدير الكرة الأسبق بالنادي المصري في تصريحات خاصة لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى، مفاجأة كبيرة عندما كشف حكم أفريقي طلب في إحدى المباريات رشوة من فريق المصري.

كريم ذكري: حكم طلب رشوة في احدى المباريات ورفضنا

وقال كريم ذكري إنه عندما كان مديرا للكرة في المصري وقبل مباراة مهمة للفريق البورسعيدي مع فريق نهضة بركان المغربي طلب حكم المباراة "تلميحا" الحصول على رشوة من المصري وهو ما رفضه الفريق وبعدها تدخل الحكم بوضوح وبقرارات عكسية في تعطيل الفريق حتى خسر المصري اللقاء.

يذكر أن النادي المصري يحتل المركز التاسع برصيد 12 نقطة من 7 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وله مباراة مؤجلة أمام مودرن فيوتشر.

حقق المصري الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

بينما يحتل نادي الزمالك المركز العاشر برصيد 11 نقطة من 7 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وله مباراة مؤجلة أمام الاتحاد السكندري.

موعد مباراه المصري والزمالك في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة الزمالك ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الخميس القادم على ستاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة المصري والزمالك في دوري نايل

تنقل مباراة المصري والزمالك ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل على أون تايم سبورت hd 1 المالكة لحقوق مباريات دوري نايل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

