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أحمد جودة - القاهرة - دافع خالد الجوادي مترجم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن ما يتعرض لها المدرب السويسري مؤخرًا من انتقادات من جانب الجماهير الحمراء.

مترجم كولر يدافع عن السويسري بعد الانتقادات الاخيرة

الجوادي كتب عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك":"مع المدرب الكبير (تاريخ كبير) احد افضل المدربين في تاريخ الاهلي (بالانجازات والارقام) واحد افضل المدربين في القارة (بترشيح الكاف والاتحاد الدولي للاحصاء)"

وأضاف:"مع الانسان الملهم صاحب القلب الكبير والأخلاق العالية الذي لا تعرف إلا أن تحبه وتحترمه وتحارب العالم من أجله".

وتابع:"مع مارسل كولر الإنسان والمدرب الذي يتعرض لأكبر حملة نقد وهجوم ظالمة رأيتها في حياتي

مارسل كولر الذي حارب من أجل الاهلي وجماهيره وضحى بالكثير (وانا اشهد واعلم بالتفاصيل) من أجل حب الاهلي وجماهيره ولكنه تم تسليمه للإعلام والجماهير الغاضبة دون دروع ولا حتى فرصة لان يشرح ويفسر".

وواصل:"مارسل كولر الذي يعمل اكثر من ١٨ ساعة يوميا من أجل الفريق وحبا في النجاح في تفاني لعمله لم اره في حياتي".



وزاد:"يهاجمونه على أشياء ٩٠% منها ليست ذنبه ولكن لا احد يريد أن يرى الحقيقة أو أن يحلل ويقيم بموضوعية".

وأشار:"لا يرون ان كل الفرق التي شاركت في دوري السوبر منهكة وتحقق نتائج سلبية أصدفة تلك؟"



واستنكر:"كم مباريات وسفر مميت في بداية الموسم الذي في الطبيعي يبدأ كما العالم اجمع بشكل متدرج... قبل التوقف الدولي الاخير ١٣ مباراة في ٥٨ يوم (٨ قاري + ٧ محلي) مع كم سفر لدرجة نلعب ضد صنداونز مرتين في ٤ ايام مع ١٠ ساعات طيران ذهاب ومثلهم عودة في مقابل الموسم الماضي ١٣ مباراة في ٧٨ يوم !!!!!!! (٩ محلي + ٢ قاري فقط) !!!!! ألا يرى احد ذلك؟؟؟؟".



وأوضح:"لا يرون أن الفريق يخلق فرصا اضعافا هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي ولولا غياب التوفيق لاكتسحنا كل المباريات السابقة بالثلاثيات".

وتساءل:"ماذا لو احرزت كل أو حتى نصف هذه الفرص؟ حينها سيكون افضل مدرب في الكون؟ أين موضوعية التقييم؟".

وأشار:"الموسم الماضي في نفس الوقت تقريبا اهتزت النتائج قليلا لكن بدعم جمهور الاهلي العظيم عدنا عودة أسطورية واكتسحنا كل البطولات... لماذا لا نجد الدعم هذا الموسم؟؟؟".

وواصل:"لماذا الحديث دوما عن المشروع مثل السيتي وصنداونز ومع أول تعادلين ثلاثة نريد هدم المعبد ونشكك في كل شيء وندمر أنفسنا وفريقنا؟ كم بطولة خسر صنداونز وكم بطولة ومباراة خسرها السيتي حتى يصل إلى ما يتحدث الناس عنه؟ كم؟ كم؟ هذا الأسبوع بايرن يخسر بالخمسة والسيتي يخسر وبرشلونة وو ولم يقم احد بهدم المعبد لان هناك ايمان بالمشروع والأفراد التي حققت نجاحات ليست ببعيدة (من شهرين فقط كان افضل جهاز فني في التاريخ) المشروع هو رؤية لفترة طويلة وليس التعامل بالقطعة أو هكذا اتصور".

وأكمل:"حزين على ما يتعرض له الرجل من ظلم... اكيد النقد الصحي مفيد وبالتأكيد حزن الجمهور على رؤسنا لكن الموضوعية الموضوعية الموضوعية".



وشدد:"انا احب هذا الرجل لإنه يستحق كل الحب".

وأردف:"انا ادعم هذا الرجل لإنه يستحق كل الدعم وسنحارب سويا حتى آخر لحظة من أجل مجد نادينا العظيم".

وأتم:"عارف ان الجمهور زعلان وده حقه ونص لكن بدعم جمهور الاهلي العظيم القادم أفضل بإذن الله".

واختتم:"اسف على الإطالة".

