نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق اليوم الثلاثاء بطولة كأس العالم للأندية السعودية لعام 2023، والتي تقام من 12 إلى 22 ديسمبر، وتعد هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة العربية السعودية هذه البطولة.

موعد المباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي اليوم



وتقام المواجهة المنتظر بين الاتحاد ضد أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية 2023 اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيلة المتوقعة لنادي الاتحاد جاء كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، حسن كادش، أحمد حجازي، عمر هوساوي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، صالح العمري.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدلله، كريم بنزيما.

كما جاء تشكيل أوكلاند ستى المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: كونور تريسي.

خط الدفاع: ناثان لوبو – آدم ميتشيل – ريجونت موراتي.

خط الوسط: ميشيل دين هيير – تيموتي بولي – كاميرون هويسون – جيرارد جاريجا – تون جو.

خط الهجوم: ريان دي فريس – إيميليانو تادي.

