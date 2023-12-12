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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ذا صن: مشاهد مرعبة شهدت ضرب حكم.. كورييري ديلو سبورت: أوسيمين يفوز بالكرة الذهبية الافريقية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 12-12-2023
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:
بيلد
البوندسليجا تصوت لدخول المستثمرين
ذا صن
عار.. مشاهد مرعبة شهدت ضرب حكم المباراة من قبل رئيس نادي ووقعه ارضا بعد شجار عنيف ودموي
آس
الريال قبل مواجهة يونيون برلين
مهمة تشافي تحت الشك
سوسييداد امام الانتر نقطة وحيدة لتجنب ضجيج الموت
كورييري ديلو سبورت
نجم نابولي اوسيمين يفوز بالكرة الذهبية الافريقية
ابرا يعود للميلان
لوكاكو وديبالا جاهزان قبل الموقعة امام كفارا