نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا المونديال.. بنزيما ناقوس خطر يهدد ميسي وبيل ورونالدو يترقب مصيره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعى الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي، لكسر العديد من الأرقام القياسية خلال مشاركته هذا الموسم في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في الفترة من 12 إلى 22 من ديسمبر الجاري.

ويلاقي العميد مساء اليوم الثلاثاء نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي، في افتتاحية مونديال الأندية.

- بنزيما يهدد رونالدو وميسي في المونديال

ويعتبر المهاجم الفرنسي على موعد جديد مع كتابة التاريخ، في مشاركته بالمونديال هذا العام، حيث نجح اللاعب في تسجيل 4 أهداف سابقة في كأس العالم للأندية.

بينما جاء سيزار ديلجادو في المرتبة(5) أهداف، وليونيل ميسي برصيد (5) أهداف، ولويس سواريز (5)، وجاريث بيل (6) وكريستيانو رونالدو (7) أهداف.

ويخطط المهاجم الفرنسي لكسر أرقام جديدة وإزاحة نجوم كرة القدم من لقب هداف البطولة، حال نجاحه في إحراز أكثر من هدف في المباريات المقبلة لفريقه في البطولة.

- تردد قنوات السعودية الرياضية

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.

