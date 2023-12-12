نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. نقل رئيس نادي للسجن ومترجم كولر يوجه رسائل نارية.. اتحاد جدة وأوكلاند في افتتاح المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 12 -12-2023 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

نقل رئيس نادي أنقرة إلى السجن في تركيا بسبب ضرب حكم

كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن آخر التطورات الخاصة بقضية تعدي رئيس نادي أنقرة التركي على حكم مواجهة فريقه ضد نادي ريزا في بطولة الدوري.

وقالت صحيفة DHA التركية أنه جرى نقل فاروق كوجا رئيس نادي أنقرة جوجو التركي للسجن المركزي المتواجد في سنجان عقب الاعتداء على الحكم الذي أدار مواجهة فريقه ضد نادي ريزا في في الدوري التركي.

وقامت الصحيفة التركية بنشر مقطع فيديو يثبت نقل الرئيس التركي إلى السجن المركزي وذلك عقب القبض على ثلاثة أشخاص فيما بينهم فاروق كوجا رئيس انقرة جوجو بعد أن تورطوا في حادث التعدي على الحكم خليل أوموت ميلير.

وعقب نهاية المواجهة قام رئيس نادي انقرة جوجو بالنزول إلى ارضية الملعب وتوجه مجموعة من اللكمات للحكم وهو ما جعل النيابة العامة تطالب بضرورة القاء القبض عليه وهو ما حدث صباح اليوم.

يُذكر أن اتحاد الكرة في تركيا قد اعلن بصورة رسمية فجر اليوم الثلاثاء تعليق كافة المباريات الخاصة بالبطولات التركية عقب الاعتداء على حكم مباراة انقرة جوجو وفريق نادي ريزا سبور في بطولة الدوري التركي الممتاز 2022-2023.

مترجم كولر يدافع عن السويسري بعد الانتقادات الاخيرة

دافع خالد الجوادي مترجم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن ما يتعرض لها المدرب السويسري مؤخرًا من انتقادات من جانب الجماهير الحمراء.

الجوادي كتب عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك":"مع المدرب الكبير (تاريخ كبير) احد افضل المدربين في تاريخ الاهلي (بالانجازات والارقام) واحد افضل المدربين في القارة (بترشيح الكاف والاتحاد الدولي للاحصاء)"

وأضاف: "مع الانسان الملهم صاحب القلب الكبير والأخلاق العالية الذي لا تعرف إلا أن تحبه وتحترمه وتحارب العالم من أجله".

وتابع: "مع مارسل كولر الإنسان والمدرب الذي يتعرض لأكبر حملة نقد وهجوم ظالمة رأيتها في حياتي

مارسل كولر الذي حارب من أجل الاهلي وجماهيره وضحى بالكثير (وانا اشهد واعلم بالتفاصيل) من أجل حب الاهلي وجماهيره ولكنه تم تسليمه للإعلام والجماهير الغاضبة دون دروع ولا حتى فرصة لان يشرح ويفسر".

وواصل: "مارسل كولر الذي يعمل اكثر من ١٨ ساعة يوميا من أجل الفريق وحبا في النجاح في تفاني لعمله لم اره في حياتي".

وزاد: "يهاجمونه على أشياء ٩٠% منها ليست ذنبه ولكن لا احد يريد أن يرى الحقيقة أو أن يحلل ويقيم بموضوعية".

وأشار: "لا يرون ان كل الفرق التي شاركت في دوري السوبر منهكة وتحقق نتائج سلبية أصدفة تلك؟"

واستنكر: "كم مباريات وسفر مميت في بداية الموسم الذي في الطبيعي يبدأ كما العالم اجمع بشكل متدرج... قبل التوقف الدولي الاخير ١٣ مباراة في ٥٨ يوم (٨ قاري + ٧ محلي) مع كم سفر لدرجة نلعب ضد صنداونز مرتين في ٤ ايام مع ١٠ ساعات طيران ذهاب ومثلهم عودة في مقابل الموسم الماضي ١٣ مباراة في ٧٨ يوم !!!!!!! (٩ محلي + ٢ قاري فقط) !!!!! ألا يرى احد ذلك؟؟؟؟".

وأوضح: "لا يرون أن الفريق يخلق فرصا اضعافا هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي ولولا غياب التوفيق لاكتسحنا كل المباريات السابقة بالثلاثيات".

وتساءل: "ماذا لو احرزت كل أو حتى نصف هذه الفرص؟ حينها سيكون افضل مدرب في الكون؟ أين موضوعية التقييم؟".

وأشار: "الموسم الماضي في نفس الوقت تقريبا اهتزت النتائج قليلا لكن بدعم جمهور الاهلي العظيم عدنا عودة أسطورية واكتسحنا كل البطولات... لماذا لا نجد الدعم هذا الموسم؟؟؟".

وواصل: "لماذا الحديث دوما عن المشروع مثل السيتي وصنداونز ومع أول تعادلين ثلاثة نريد هدم المعبد ونشكك في كل شيء وندمر أنفسنا وفريقنا؟ كم بطولة خسر صنداونز وكم بطولة ومباراة خسرها السيتي حتى يصل إلى ما يتحدث الناس عنه؟ كم؟ كم؟ هذا الأسبوع بايرن يخسر بالخمسة والسيتي يخسر وبرشلونة وو ولم يقم احد بهدم المعبد لان هناك ايمان بالمشروع والأفراد التي حققت نجاحات ليست ببعيدة (من شهرين فقط كان افضل جهاز فني في التاريخ) المشروع هو رؤية لفترة طويلة وليس التعامل بالقطعة أو هكذا اتصور".

وأكمل: "حزين على ما يتعرض له الرجل من ظلم... اكيد النقد الصحي مفيد وبالتأكيد حزن الجمهور على رؤسنا لكن الموضوعية الموضوعية الموضوعية".

وشدد: "انا احب هذا الرجل لإنه يستحق كل الحب".

وأردف: "انا ادعم هذا الرجل لإنه يستحق كل الدعم وسنحارب سويا حتى آخر لحظة من أجل مجد نادينا العظيم".

وأتم: "عارف ان الجمهور زعلان وده حقه ونص لكن بدعم جمهور الاهلي العظيم القادم أفضل بإذن الله".

واختتم: "اسف على الإطالة".

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 ومواعيد المواجهات القادمة حتى 22 ديسمبر

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي ستبدأ بالتحديد اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر، بأول مباراة في البطولة بين فريقي اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمام نظيره نادي أوكلاند سيتي في إطار منافسات الدور الأول من عمر بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

وتقام مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي مساء اليوم 12 ديسمبر في تمام الساعة الثامنة بتوقيت جمهورية مصر العربية، التاسعة بتوقيت الممكلة العربية السعودية، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء بين الاتحاد ضد اوكلاند سيتي عبر شبكة قنوات SSC السعودية.

وقبل المواجهة الأولى، نستعرض جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 ومواعيد المواجهات القادمة حتى 22 ديسمبر.

اتحاد جدة x أوكلاند سيتي

الثلاثاء 12 ديسمبر

9:00 مساءً

الجوهرة

ربع النهائي الأول

الأهلي x الفائز من المباراة الإفتتاحية

الجمعة 15 ديسمبر

9:00 مساءً

الجوهرة

ربع النهائي الثاني

أوراوا x ليون

الجمعة 15 ديسمبر

5:30 مساءً

استاد الأمير عبدالله الفيصل

نصف النهائي

فلومنينسي x الفائز من ربع النهائي الأول

الاثنين 18 ديسمبر

9:00 مساءً

الجوهرة

نصف النهائي

مانشستر سيتي x الفائز من ربع النهائي الثاني

الثلاثاء 19 ديسمبر

9:00 مساءً

الجوهرة

نهائي كأس العالم للأندية

الجمعة 22 ديسمبر

9:00 مساءً

الجوهرة نورهان

مباراة تحديد المركز الثالث

الجمعة 22 ديسمبر

5:30 مساءً

استاد الأمير عبدالله الفيصل

