مترجم كولر: بايرن يخسر بالخمسة.. لماذا الهجوم على مدرب الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -

حرص خالد الجوادي، مترجم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، على الرد على حملة الهجوم الأخيرة التي يشهدها المدرب السويسري، رغم تحقيق إنجازات كبرى في موسمه الأول.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتي تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر الجاري.

- مترجم كولر يدافع عن السويسري

وكتب الجوادي عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" بيانا يدافع به عن بعض الأقوال التي ترغب في رحيل كولر:"مع المدرب الكبير (تاريخ كبير) آحد أفضل المدربين في تاريخ الأهلى (بالإنجازات والأرقام) وأحد أفضل المدربين في القارة (بترشيح الكاف والاتحاد الدولي للإحصاء)".

وأشار:"الموسم الماضي في نفس الوقت تقريبا أهتزت النتائج قليلا لكن بدعم جمهور الأهلي العظيم عدنا عودة أسطورية واكتسحنا كل البطولات... لماذا لا نجد الدعم هذا الموسم، لماذا الحديث دوما عن المشروع مثل السيتي وصنداونز ومع أول تعادلين ثلاثة نريد هدم المعبد ونشكك في كل شيء وندمر أنفسنا وفريقنا؟ كم بطولة خسر صنداونز وكم بطولة ومباراة خسرها السيتي حتى يصل إلى ما يتحدث الناس عنه؟ كم؟ كم؟ هذا الأسبوع بايرن يخسر بالخمسة والسيتي يخسر وبرشلونة وو ولم يقم احد بهدم المعبد لان هناك ايمان بالمشروع والأفراد التي حققت نجاحات ليست ببعيدة (من شهرين فقط كان أفضل جهاز فني في التاريخ) المشروع هو رؤية لفترة طويلة وليس التعامل بالقطعة أو هكذا أتصور".

وكمل: "حزين على ما يتعرض له الرجل من ظلم... أكيد النقد الصحي مفيد وبالتأكيد حزن الجمهور على رؤسنا لكن الموضوعية الموضوعية الموضوعية".

