عاجل.. تعرف على نتائج قرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا عن مجموعة من المباريات المتوازنة للفرق الكبرى حيث سيلاقي برشلونة نادي يو دي بارباسترو فيما سيلعب ريال مدريد ضد اراندينا.

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محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012