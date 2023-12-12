نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعرف على نتائج قرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا عن مجموعة من المباريات المتوازنة للفرق الكبرى حيث سيلاقي برشلونة نادي يو دي بارباسترو فيما سيلعب ريال مدريد ضد اراندينا.
نتائج قرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا
وجاءت نتائج قرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا وفق ما يلي:-
برشلونة - يو دي بارباسترو
ريال مدريد - أراندينا
أوساسونا - كاستيون
أتلتيكو مدريد - لوجو
مالقا - ريال سوسيداد
سالامانكا - فياريال
إلتشي - جيرونا
بورجوس - مايوركا
تنريفي - لاس بالماس
إسبانيول - خيتافي
فيرول - إشبيلية
إشبيلية - هويسكا
سيلتا فيجو - كارناخينا
فالنسيا - قرطاجنة
ديبورتيفو ألافيس - ريال بيتيس
أتلتيك بيلباو - إيبار