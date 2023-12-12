نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية.. قائمة أغلى 10 لاعبين في نسخة 2023 (سيطرة مانشستر سيتي) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ستكون أنظار عشاق الكرة العالمية والعربية، موجهة،اليوم الثلاثاء، نحو الملكة العربية السعودية، من أجل متابعة مباريات كأس العالم للأندية 2023.

ويشارك في البطولة كل من الأهلي المصري، مانشستر سيتي الإنجليزي، فلومينينسي البرازيلي، أوراوا الياباني، ليون المكسيكي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الاتحاد السعودي.

وتنطلق البطولة اليوم 12 ديسمبر، حتى 22 من الشهر ذاته، بمشاركة 7 أندية، بمواجهة بين اتحاد جدة السعودي ومنافسه أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي لنسخة 2023.

وتبدأ مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في الثامنة بتوقيت جمهورية مصر العربية، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع عبر شبكة قنوات SSC السعودية.

ومن المقرر أن يخوض الفائز من لقاء اليوم، مواجهة ضد الأهلي المصري ممثل قارة إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وبالنسبة إلى قائمة أغلى 10 لاعبين في نسخة 2023، فيسيطر فريق مانشستر سيتي على القيمة السوقية الأعلى في البطولة، بقيمة 1.26 بليون يورو، حسب ترانسفير ماركت.

أما أغلى لاعب من حيث القيمة التسويقية في البطولة، فهو النجم النرويجي الدولي إيرلينج هالاند بقيمة تبلغ 180 مليون يورو.

أغلى 10 لاعبين في كأس العالم للأندية 2023

وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين في كأس العالم للأندية 2023 كالتالي:

1- النرويجي إيرلينج هالاند "مانشستر سيتي" – 180 مليون يورو

2- فيل فودين - "مانشستر سيتي" - 110 مليون يورو

3-رودري - "مانشستر سيتي"- 100 مليون يورو

4- جوليان ألفاريز- "مانشستر سيتي"- 80 مليون يورو

5- برناردو سليفا - "مانشستر سيتي" - 80 مليون يورو

6- روبين دياز- "مانشستر سيتي"- 80 مليون يورو

7- جفارديول - "مانشستر سيتي"- 80 مليون يورو

8- جاك جريليش - "مانشستر سيتي"- 75 مليون يورو

9- كيفين دي بروين - "مانشستر سيتي"- 70 مليون يورو

10- جيرمي دوكو - "مانشستر سيتي"- 60 مليون يورو