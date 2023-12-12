اثنان من سفراء أوميجا يفوزان بمسابقات مختلفة للجولف

حقق مؤخرا اثنان من سفراء أوميجا فوزا جعل كل منهما مستمتعا بفرحته، حيث أصبح روري ماكلروي بطل السباق إلى دبي للعام الثاني على التوالي، بينما فاز نيكولاي هوجارد بلقبه الثالث في الجولة الأوروبية.

يشار الى ان السباق إلى دبي هو مسابقة جولف تستمر طوال الموسم لتتويج اللاعب الأول في الجولة الأوروبية وهذه هي المرة الخامسة في مسيرته التي يفوز فيها روري باللقب، وهو رقم قياسي في عالم الجولف، كما إنه إنجاز رائع ويظهر الدقة والقوة المتسقة التي قدمها طوال العام.

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