فرق يوروبكار ومرافق وتنمية نفط عمان تحتل المراكز الثلاثة الأولى فـي الجولة الثانية

فـي بطولة عُمان للجولف

اختتمت الجولة الثانية من بطولة عُمان للجولف بفوز فريق يوروبكار بالمركز الأول، بعد منافسات حامية كشفت عن أدائه المميز وتكتيكاته الاستراتيجية والتي أحرز خلالها 88 نقطة، ليرتفع بذلك إجمالي نقاطه إلى 181 نقطة. وحافظ فريق مرافق على المركز الثاني بإجمالي 517 نقطة، كما برز فريق تنمية نفط عمان كمنافس قوي في المركز الثالث بـ 170 نقطة، حيث وقع الاختيار على لاعبه ديفيد مايلز كأفضل لاعب فردي بـ 38 نقطة، ما يثير التكهنات بأن تشهد الجولة الثالثة تغييرًا في ترتيب الفرق حيث يضع كل فريق عينه على المراكز الثلاثة الأولى. وتعليقًا على ذلك، قال ناصر الشيباني، الرئيس التنفيذي للموج مسقط: «يسعدنا أن نستضيف هذه الفعالية الملهمة التي تسير بشكل أكثر من رائع، خاصةً وأنها تضم فرق أثبتت قدراتها التنافسية. خالص تهانينا لأبطال هذه الجولة، ونتطلع إلى الجولة التالية من هذه البطولة التي تحبس الأنفاس.» ومن جهة أخرى، أشاد راشد علي من فريق النهضة 1، بملعب الموج للجولف بقوله: «هذا هو أفضل ملعب لعبت فيه على الإطلاق. إننا نستمتع بوقتنا في الموج للجولف خلال هذه الفعالية الاجتماعية بالدرجة الأولى، ونأمل أن نحصد أحد المراكز الثلاثة الأولى فنحن ننتظر الجولة التالية بحماس كبير.» كما أعرب توم انبيرج من فريق أسياد عن انبهاره بالملعب مشدّدًا على دوره في نهجهم الاستراتيجي: «يحظى الموج للجولف بصيانة رائعة وتصميم فريد، بما يتماشى مع أعلى المعايير التي نحرص عليها في الدوري. وعلى جانب آخر، يتطلع فريقنا إلى أن يحتل صدارة الدوري، لذلك نعمل باستمرار على إعادة النظر في استراتيجيتنا وتعديلها، كما نركز على استغلال نقاط قوتنا وعلاج نقاط ضعفنا لضمان فوزنا في الجولات التالية.» ويشاركه نيتين سابري من فريق يوروبكار نفس التفاؤل بقوله: «روحنا المعنوية مرتفعة، فنحن متفائلون بشأن أدائنا ولدينا ثقة في أننا سوف نفوز بالصدارة في نهاية هذا الدوري.» ومع اقتراب الجولة الثالثة من بطولة عُمان للجولف، يستعد ملعب الموج للجولف لاستضافة جولة جديدة من المنافسة القوية وسط أجواء ودية في نوفمبر. فالدوري الذي تدعمه نماء لخدمات المياه وهاي اف ام وهلا اف ام، يتيح الفرصة للفرق للاستمتاع بالمرافق الاستثنائية للموج مسقط، والتي تشمل منطقة التسوق وتناول الطعام النابضة بالحياة وخيارات الإقامة واللعب الفاخرة.