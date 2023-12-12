انطلاق منافسات المحطة السادسة لسباقات الهجن الأهلية بولاية أدم

كتب ـ سالم بن خليفة البوسعيدي:

أقيمت صباح أمس بميدان البشائر لسباقات الهجن بولاية ادم منافسات المحطة السادسة للمهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية 21 الذي ينظمه الاتحاد العُماني لسباقات الهجن ويستمر ثلاثة أيام . وتضمن اليوم الأول من السباق مشاركة 580 ناقة من مختلف محافظات السلطنة توزعت على 18 شوطًا لفئة الحجائج منها 12 شوطا للأبكار، و 6 أشواط للقعدان لمسافة 3 كيلومترات وأسفرت نتيجة الشوط الأول عن فوز الذاير لمالكها سعيد بن سليم الجنيبي، وفي الشوط الثاني جاءت في المركز الأول الذيبة لمالكها الحمدي بن حامد الحكماني وفاز بالمركز الأول في الشوط الثالث شاهين لمالكه محمود بن سالم الوهيبي، أما الشوط الرابع فجاءت في المركز الأول النشمية لمالكها احمد بن الحميدي الوهيبي وفي الشوط الخامس جاءت في المركز الأول ضي لمالكها عبدالله بن عامر الجحافي، وحصل على المركز الأول في الشوط السادس والم لمالكه عبدالله بن محمد الحرسوسي وذهبت نتيجة الشوط السابع لغازية لمالكها علي بن عبدالله البلوشي، وحصلت على المركز الأول في الشوط الثامن مشغلة لمالكها حمد بن سعيد البرطماني وفي الشوط التاسع جاء في المركز الأول مصدع لمالكه بدر بن سالم الوهيبي، وفي الشوط العاشر جاءت في المركز الأول غارة لمحمد بن سعود الحرسوسي، أمّا في الشوط الحادي عشر فجاءت في المركز الأول مرور لمالكها سامي بن الحمدي الدرعي، وحصل على المركز الأول في الشوط الثاني عشر الفارس لمالكه راشد بن ناصر الزرعي، الشوط الثالث عشر فنالت المركز الأول الناوية لمالكها حمد بن ناصر الدرعي. وفي الشوط الرابع عشر نالت المركز الأول طرب لمالكها حمد بن ناصر الجنيبي، وحصل على المركز الأول في الشوط الخامس عشر هجام لمالكه فاضل بن عبدالله الجحافي، وفي الشوط السادس عشر جاءت في المركز الأول شواهين لمالكها سعيد بن علي الحجري، أما الشوط السابع عشر فنالت المركز الأول الظبي لمالكها حمود بن خليفة الجنيبي، وفي الشوط الثامن عشرجاء في المركز الأول مياس لمالكه سلطان بن محمد الجحافي .هذا وسوف يقام صباح اليوم على مضمار البشائر بولاية أدم 12 شوطا لفئة اللقايا لمسافة 4 كيلومترات.