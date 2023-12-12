انت الأن تتابع خبر رونالدو يخطف الأضواء.. رد فعل مدوي في وجه هتافات ميسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تحدٍّ ساحر لمحاولات الاستفزاز، ابتسم كريستيانو رونالدو، مهاجم وقائد فريق النصر السعودي، في وجه العاصفة الهتافية التي أطلقتها جماهير الشباب، والتي ردّدت اسم ليونيل ميسي، أسطورة كرة القدم المنتقل حديثًا إلى إنتر ميامي، خلال مباراة حاسمة في الدور ربع النهائي لكأس الملك.

بروح رياضية وثبات، أشاع رونالدو جوًا من المرح على أرض الملعب بعد أن استقبل تلك الهتافات بابتسامة عريضة، مما أظهر تفوقه الذهني والبدني في المواجهة، ولم يكتفِ بذلك، بل وجّه تحديًا لجماهير الشباب بالمزيد من الضجيج.

وفي استعراض للمهارة والقوة الهجومية، دوّن رونالدو اسمه على اللوحة النتائج بتسجيله الهدف الرابع لفريقه بعد دقائق قليلة من هذا التبادل، معلنًا عن أولى غزواته التهديفية في البطولة لهذا الموسم.

يستمر النجم البرتغالي في ترك بصمة لا تُمحى في عالم كرة القدم، حيث بلغ عدد أهدافه المذهل 20 هدفًا خلال 22 مباراة عبر جميع المسابقات للموسم الحالي، مؤكدًا على مكانته كواحد من أفضل المهاجمين في تاريخ اللعبة.