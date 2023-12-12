اللجنة العمانية للبولينج تكرم المنتخبات الوطنية والفائزين ببطولة العيد الوطني مع نهاية موسمها الحالي

الموسم شهد 15 مسابقة محلية ومشاركات خارجية

كتب ـ بدر الزدجالي:

احتفلت اللجنة العمانية للبولينج بلاعبي المنتخبات الوطنية وتتويج أصحاب المراكز الاولى في بطولة العيد الوطني المجيد الاخيرة، وذلك خلال الاحتفالية التي اقامتها اللجنة بفندق نوفوتيل بحضور رئيس اللجنة الشيخ سعيد بن راشد القتبي وأعضاء اللجنة ولاعبي المنتخبات الوطنية والاحتفال بختام الموسم الناجح للجنة الذي شهد اقامة العديد من المسابقات المحلية بعدد 15 فعالية في مختلف المسابقات المفتوحة والبطولات الرسمية بالاضافة الى المشاركات الخارجية التي تواجدت فيها اللجنة وابرزها كأس العالم للبولينج والتي اقيمت في الكويت وهي المشاركة الابرز للمنتخب الوطني بالاضافة الى المشاركات المفتوحة لعدد من لاعبي المنتخبات الوطنية وفئة الشباب من اللاعبين المتميزين.

وتضمن الحفل تكريم اصحاب المراكز الاولى في بطولة العيد الوطني، حيث قام رئيس اللجنة العمانية للبولينج بتكريم اللاعبين وحصل على المركز الاول اللاعب مبارك الخروصي والمركز الثاني مصعب العدوي والمركز الثالث محمد الهاشمي والمركز الرابع فايز الحديدي.

وتم كذلك تكريم لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني المشارك في كأس العالم بالكويت، حيث مثل المنتخب في تلك المشاركة اللاعبون غالب البوسعيدي وخالد احمد وصالح الرياامي وحسن الخروصي ومبارك الخروصي ومحمود الحديد والجهاز الفني والاداري للمنتخب المكون من المدرب الكوري لي والاداري ايمن الجهضمي.

وتم ايضا تكريم المساهمين في إنجاح البطولات والمسابقات المحلية من المتعاونين مع اللجنة والذين كان لهم الدور الكبير في إنجاح مختلف المسابقات.

وقال الشيخ سعيد بن راشد القتبي رئيس اللجنة العمانية للبولينج بان الموسم الحالي كان استثنائيا من حيث عدد المسابقات التي نظمتها اللجنة والبالغ عددها خمس عشرة مسابقة بين بطولات مفتوحة ورسمية ومسابقات دوري عام البوليج وهي البطولة الابرز، وكذلك البطولة الاخرى الهامة للجنة وهي بطولة العيد الوطني، عمل اعضاء اللجنة جاهدين على انجاح تلك الفعاليات والتي ساهمت بشكل كبير في تطور اللاعبي ونشر اللعبة بشكل اكبر حيث شهد الموسم اقامة بطولة ذات مستوى عال في محافظة ظفار من خلال رفع قيمة الجوائز التي تم رصدها لاصحاب المراكز الاولى، ونثمن لهم تلك الجهود الكبيرة وكذلك نثمن جهود المتعاونين في انجاح تلك المسابقات المحلية.

واشار بان الموسم الحالي شهد كذلك مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم بالكويت وهي المشاركة العالمية الاولى للبولينج العمانية، حيث تركزت المشاركات السابقة في البطولات الاسيوية والعربية والخليجية وتواجد البولينج العمانية وضعنا في الخارطة العالمية وهذا ما كنا سعينا له منذ تأسيس اللجنة بتنويع المشاركات والتواجد في الخارطة العالمية، ولله الحمد وفقنا في ذلك بفضل تعاون الجميع وعلى رأسهم وزارة الثقافة والرياضة والشباب الداعم الاساسي للجنة ونثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو ذي يزن بن هيثم وزير الثقافة والرياضة والشباب على دعمه المتواصل، وكذلك القائمين بالوزارة والشكر كذلك الى القطاع الخاص الذي ساهم في انجاح عدد من تلك الفعاليات والانشطة.