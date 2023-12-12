منتخبنا الوطني للناشئين يلاقي نظيره اليمني وعينه على الصدارة

فـي بطولة غرب آسيا يخوض اليوم منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم مباراة هامة امام نظيره اليمني في الساعة الثامنة مساء على ملعب مجمع السعادة بمحافظة ظفار ضمن الجولة الثانية في بطولة غرب آسيا للناشئين المقامة حاليا بمحافظة ظفار حيث يسعى كل منهما من اجل الفوز وتصدر المجموعة الاولى بعد فوزهما في افتتاح مباريات المجموعة، حيث فاز منتخبنا على نظيره اللبناني بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت أحداثها مساء امس الاول على ملعب مجمع السعادة الرياضي ضمن منافسات المجموعة الاولى انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني تمكن منتخبنا من تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب الوليد البداعي من ركلة جزاء في الدقيقة 53 لتنتهي المباراة بفوز منتخبنا وحصد أول ثلاث نقاط في البطولة كما فاز المنتخب اليمني على نظيره العراقي بهدفين مقابل هدف واحد سجل هدفي المنتخب اليمني عبدالرحمن خضر من ركلة جزاء في الشوط الاول ونجح في الشوط الثاني من تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب محمد شمس الدين وقلص العراق فارق الهدف عن طريق اللاعب علاء وحيد لتنتهي المباراة بفوز اليمن 2/1 كما تقام اليوم مباراة ثانية تجمع بين لبنان والعراق في الساعة الخامسة مساء ضمن المجموعة الاولى على ملعب مجمع السعادة بمحافظة ظفار.

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