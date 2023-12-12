نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوشيال ميديا المونديال.. أول تصريح من إمام عاشور بالإنجليزية قبل كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص إمام عاشور لاعب النادي الأهلي على توجيه رسالة خاصة للجماهير قبل انطلاقة كأس العالم للأندية في السعودية بجدة.

ونشر إمام عاشور عبر حسابه الرسمي على "الانستجرام":"متحمس لكأس العالم للأندية في جدة، وأتطلع لكتابة التاريخ معًا".

يذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة من 7 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وله مباراتين مؤجلتين أمام بلدية المحلة وزد أف سي.

خاض النادي الأهلي مرانه الأول في السعودية مساء اليوم استعدادًا لخوض مباراة دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

تعادل الأهلي مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري سلبيًا ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراه الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم مع الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب الجوهرة المشعة.

تنقل مباراة الأهلي في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية مع الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي على قناة ssc sports hd 1 المالكة لحقوق مباريات كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

