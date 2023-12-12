نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا المونديال.. شاهد قميص قائد اتحاد جدة أحمد حجازي جاهز بجوار بنزيما لمواجهة أوكلاند سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواجد قميص أحمد حجازي لاعب فريق اتحاد جدة السعودي برفقة قميص اللاعي بنزيما، وذلك في غرفة الملابس التي جهزت للاعبين استعدادا للمواجهة المرتقبة التي تقام بعد قليل بين الاتحاد واوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية.

ووصل لاعبي الفريق الأول لنادي اتحاد جدة السعودي، لملعب المواجهة المرتقبة والتي تقام اليوم الثلاثاء ضد نظيره أوكلاند سيتي.

قميص حجازي وبنزيما



وتنطلق اليوم الثلاثاء بطولة كأس العالم للأندية السعودية لعام 2023، والتي تقام من 12 إلى 22 ديسمبر، وتعد هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة العربية السعودية هذه البطولة.



موعد المباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي اليوم



وتقام المواجهة المنتظر بين الاتحاد ضد أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية 2023 اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيلة الرسمي لنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: حجازي، هوساوي، كادش، الشنقيطي.

خط الوسط: كانتي، الغامدي، فابينيو.

خط الهجوم: بنزيما، رومارينهو، كورنادو.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأوكلاند

تردد قنوات ssc

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6