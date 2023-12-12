رئيس اتحاد الفعاليات الرياضية: رسالة الشعب المصري وصلت للعالم بعد المشاركة غير المسبوقة بالانتخابات الرئاسية

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أحمد جودة - القاهرة - أدلى الكاتب الصحفي أحمد الشامي، رئيس الاتحاد المصري الفعاليات الرياضية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة الشهيد العميد سالم أحمد سالم التجريبية للغات، بزهراء مدينة نصر.

رئيس اتحاد الفعاليات الرياضية: رسالة الشعب المصري وصلت للعالم

أكد رئيس الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين.

أضاف الكاتب الصحفي أحمد الشامي، أن نسبة المشاركة في التصويت، التي أزهلت الجميع في الداخل والخارج، وفاقت كل التوقعات تؤكد وعي الشعب المصري العظيم وحسه الوطني، مشيرا إلى أن رسالة الشعب المصري وصلت للعالم أجمع، وهي أن المصريين يتطلعون إلى غد أفضل، بالوقوف خلف القيادة السياسية والمشاركة في صنع مستقبل هذا البلد الأمين.



وشهدت الاجواء الانتخابية مشاركة الدكتورة هبة اسماعيل احمد سليمان ورانيا حمدي وشيرين الجوهري ورشا العناني وسلطان عطية وهيثم حسن.