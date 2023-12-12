نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| جلسة للحديث عن مباراة المصري البورسعيدي.. وتدريبات خاصة لحراس المرمى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم اليوم الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، ضمن الاستعدادات لمواجهة المصري البورسعيدي في المباراة المقبلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتحدث معتمد جمال مع اللاعبين عن أهمية المباراة المقبلة في مشوار الفريق بمسابقة الدوري، وشدد على ضرورة تحقيق الفوز من أجل مواصلة تحقيق النتائج المميزة والاستمرار في المنافسة على اللقب.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز الشديد وتنفيذ التعليمات المطلوبة بكل دقة، وأكد على ثقته في قدرات جميع العناصر الموجودة.

وفي نهاية الجلسة شرح معتمد جمال العديد من المواقف الفنية الخاصة التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، استعدادًا للمواجهة المقبلة.

تدريبات تأهيلية خاصة للاعبين

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة للاعبين على هامش مران اليوم.

وحرص الجهاز الفني للفريق على النزول بالحمل البدني تدريجيًا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد في ظل اقتراب المواجهة المقبلة أمام فريق المصري.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات الجري الخفيف حول الملعب، بالإضافة إلى فقرات تأهيلية أخرى باستخدام الأدوات المخصصة، بجانب تدريبات ترفيهية بالكرة.

تدريبات خاصة للثلاثي فتوح وصبحي والزناري

أدى الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لاعبو الأبيض، تدريبات خاصة على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي.

وخاض الثلاثي الحصة التأهيلية والبدنية مع اللاعبين في بداية المران، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات خاصة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، وفقًا للبرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

تدريبات خاصة لحراس المرمى

خاض محمد عواد وعبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين، ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية خلال مران الفريق اليوم الثلاثاء.

وأدى الثلاثي مجموعة من التدريبات الفنية الخاصة تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب الحراس، تضمنت التسديد من جميع الزوايا القريبة من المرمى، بالإضافة إلى التعامل المناسب مع العرضيات، وجوانب فنية أخرى.

وحرص محمد عبد المنصف على منح الحراس تعليمات فنية بشكل متواصل أثناء التدريبات، وقام بتحفيزهم لبذل أقصى جهد والظهور بأفضل صورة.

فقرة خططية خاصة بمران الزمالك

خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خلال المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وركز الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعدادًا للمباراة المقبلة.

وأدى لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب، تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها خلال مران اليوم.

وحرص معتمد جمال على إلقاء محاضرة فنية سريعة على اللاعبين داخل أرضية الملعب تم خلالها منح بعض التعليمات الفنية بجانب تكليف البعض بأدوار خططية خاصة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

