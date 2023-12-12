نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سامى المدير الفنى لسموحة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في اليوم الثالث أمام لجنة مركز شباب سموحة.

وأشاد أحمد سامى المدير الفنى لسموحة بسهولة العملية الانتخابية وحسن الاستقبال لجميع الناخبين ومساهمته في نجاح العملية الانتخابية الذي يشهد إقبال كثيف من المصريين.

وحث أحمد سامى الجميع للذهاب للجان والمشاركة في العملية الانتخابية والمساهمة في اختيار رئيس مصر الفترة المقبلة والتأكيد للعالم على وعي المصريين وحرصهم على المشاركة في بناء مستقبل البلاد.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأول حتى التاسعة مساء اليوم، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا.

