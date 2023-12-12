نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كانتي يعزز تقدم اتحاد جدة أمام اوكلاند سيتي بالهدف الثاني (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عزز فريق اتحاد جدة تقدمه في شوط المباراة الأول أمام نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي، في افتتاحية مباريات كأس العالم للأندية 2023، بالهدف الثاني في الشوط الأول.

وجاء هدف العميد الثاني بعد دقائق من الهدف الأول، حيث شهدت الدقيقة 34، صاروخية من أقدام النجم الفرنسي نجولو كانتي، فشل حارس المرمى في التصدي لها.

- القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

وتنقل مجموعة قنوات السعودية الرياضية "SSC"، أحداث ومباريات بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام داخل المملكة العربية السعودية هذا العام في نسختها العشرون، عبر مختلف الأقمار الصناعية داخل السعودية والشرق الأوسط، والتي يمكنكم استقبالها عبر الترددات التالية:

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.