نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل بايرن ميونخ الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن توماس توخيل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق مانشستر يونايتد، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق بايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بايرن ميونخ أمام مانشستر يونايتد في دوري الأبطال

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: نصير مزراوي- دايوت أوباميكانو- كيم مين جيه- ألفونسو ديفيز

خط الوسط: ليون جوريتسكا- جوشوا كيميتش- جمال موسيالا.

خط الهجوم: كينجسلي كومان- ليروي ساني- هاري كين.

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق بايرن ميونخ، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أوروبا.