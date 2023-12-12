نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النني أبرزهم.. أرتيتا يبدأ مباراة آيندهوفن بثلاثة لاعبين فوق الـ30 عاما لأول مرة منذ 2022 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، البدء بثلاثة لاعبين تزيد عمرهم عن 30 عاما، في مباراة آيندهوفن المقامة في الوقت الحالي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويتقدم حتى الآن، فريق أرسنال على نظيره آيندهوفن بهدف نظيف، بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة، سجله مهاجم الجانرز نيكيتاه.



أرتيتا يبدأ ب 3 لاعبين يزيد أعمارهم عن ال 30

وبدأ ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، بمشاركة ثلاثة لاعبين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا في التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ مارس 2022، وهم جورجينيو، سيدريك سواريس، والنجم المصري محمد النني.

حيث دخل فريق أرسنال مباراة آيندهوفن، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: سيدريك، ويليام صاليبا، جابرييل، كيويور.

الوسط: محمد النني، جورجينيو، تروسارد.

خط الهجوم: نيكيتاه، نيلسون، هارفرتز.

وتعد هذه المباراة، الأولى للنجم المصري محمد النني الذي يبدأ فيها بشكل أساسي مع فريق أرسنال في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لأول مرة منذ يوم 16 مارس من عام 2016 الماضي، والتي كانت أمام فريق برشلونة الإسباني.