نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولا رونالدو ولا ميسي.. بنزيما يقلب الطاولة ويحقق رقما تاريخيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق كريم بنزيما أنجازًا تاريخيًا في كأس العالم للأندية مع الأندية المختلفة التي لعب لها من قبل في كأس العالم للأندية.

ويعتبر كريم بنزيما هو أول لاعب في التاريخ يسجل في أربع نسخ مختلفة لكأس العالم للأندية أعوام 2014 و2016 و2022 و2023.

وتقام مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي حاليًا ضمن مباريات كأس العالم للأندية على ملعب الجوهرة المشعة.

الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي يواجه الأهلي في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتنقل مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي على قناة ssc sports السعودية المشفرة المالكة لحقوق مباريات كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق فارس عوض.