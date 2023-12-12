نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إصابة محمد النني مع أرسنال عقب مشاركته أمام آيندهوفن بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرض النجم المصري محمد النني، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، لإصابة قوية، في المباراة التي أقيمت منذ قليل أمام فريق آيندهوفن، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

حيث سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق آيندهوفن، بهدف لكل منهما، ليواصل صدارة مجموعته الثانية بدوري أبطال أوروبا.

تفاصيل إصابة محمد النني

وغادر محمد النني ملعب مباراة أرسنال ضد آيندهوفن، في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني، عقب تعرضه لإصابة قوية، في العضلة الخلفية، ليدخل بدلا منه اللاعب النرويجي مارتن أوديغارد.

وتعد هذه المباراة، هي الأولى للنجم المصري محمد النني الذي يشارك فيها بشكل أساسي مع الجانرز في مباراة اليوم، ببطولة دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ يوم 16 مارس من عام 2016 الماضي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق أرسنال، إلى النقطة 13 في صدارة مجموعته الثانية، بينما يتواجد فريق آيندهوفن في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط، ليتأهل الفريقين إلى دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب مجموعة أرسنال في دوري أبطال أوروبا

1- آرسنال 13 نقطة

2- بي إس في ايندهوفن 9 نقاط

3- لانس 5 نقاط

4- إشبيلية نقطتان.