نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي بكأس العالم للأندية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي في اللقاء القوي الذي جمعهم منذ قليل بستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية" الجوهرة المشعة" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية.

أهداف الاتحاد في المباراة

افتتح رومارينهو التسجيل للاتحاد في الدقيقة 29 من تمريرة صنعها له زكريا هوساوي.

وسجل نجولو كانتي الهدف الثاني في الدقيقة 34.

واختتم كريم بنزيما أهداف اللقاء في الدقيقة 41 بتمريرة رائعة لزميله مهند الشنقيطي.