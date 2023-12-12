نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. أمير هشام: ميكالي يرغب في ضم مرموش للأولمبياد وفاروق: الأهلي يفاضل بين مروان حمدي وأوفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

أمير هشام: ميكالي يرغب في ضم عمر مرموش بدورة الألعاب الأولمبية

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، يرغب في ضم عمر مرموش مهاجم اينتراخت فرانكفورت الألماني، ضمن قائمة الفراعنة استعدادًا لأولمبياد باريس 2024.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ميكالي يرغب في تواجد عمر مرموش في قائمة منتخب مصر، خاصة بعد أدائه المميز مع ناديه خلال الفترة الأخيرة".

أمير هشام: الزمالك لم يحصل على عروض لرحيل عواد ويناقش تجديد عقده

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لم يحصل على أي عروض لرحيله عن الفريق.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك تمسك من جانب نادي الزمالك بخدمات حارسه ويسعى لتجديد عقده، ولكن النادي يرغب في تخفيض راتبه".

مدرب سلة الزمالك يكشف كارثة عن محترف الفريق ويؤكد:" طالبت معاملتي مثل أوسوريو والضغط يناسب اللاعب المصري"

- مرعي يهاجم إدارة الزمالك

فسر آحمد مرعي مدرب سلة نادي الزمالك السابق، أسباب رحيله الأخير عن صفوف القلعة البيضاء، بعد تراجع النتائج وإقالته في الأيام الماضية، في ظل وجود العديد الأحاديث حول طريقة المدرب في قيادة اللاعبين

وصرح مرعي في حواره عبر قناة النهار، برنامج الريمونتادا:" أول اجتماع المجلس الجديد وتعيين طارق السعيد، كان لا بد من مشاورتي قبل القرار، ولا توجد بيننا أي مشاكل ولكن دي خطوات طبيعية، ولكن لم يتم حتى مناقشتي".

وتابع:" فكرت وكأني محل الإدارة، إذا كنت تريد تطبيق استراتيجيات جديدة مع الفريق، ولكن بعد الخبرة التي أمتلكها لا يوجد شئ لا أعرف أفعله، ولم يرفع سماعة تليفون للاتفاق على رحيلي، وجلستي مع هشام نصر كانت بسبب مستحقاتي ولم يكن في حديث عن رحيلي، ليتم الرد عليا بأن عقدي قد ضاع، ولدي ما يزيد عن 6 أشهر مستحقات متأخرة، وتم الرد عليا مفيش فلوس".

وأكمل:" طالبت معاملتي مثل أوسوريو في ملف رحيله، عن طريق الحصول على جميع مستحقاتي ليس إلا، وأخدت وعد بحل كل ذلك.

وأشار:" ما يتم طرحه حول شكوى اللاعبين من أسلوبي، كان الأولى الاجتماع معي خاصة وأن الشكوى التي يتحدثون عنها تعني وجود حوار مع اللاعبين، ولكن هذه طريقتي، رئيس الجهاز كان لاعب تحت قيادتي وكان فيه شتيمة ولاعبي الزمالك على مر الأجيال تشتكي".

وأكمل: "اللاعب المصري طبيعتي هكذا لا بد من وضعه تحت ضغط، ولو تم تغيير طريقة التعامل لن يكسب الزمالك أيضا، والأهم تكوين الفريق بلاعبين مميزين عكس ما يتم السنوات الماضية، واوجي مايو كيير في السن ووصل الفريق غير جاهزا، ولكن الفريق يحتاج صانع ألعاب".

وأختتم:" عصبيتي شئ طبيعي بعد عدم الالتزام، ولا بد من الضغط علي اللاعب لاستفزاز ملكاته، ولن يتم تقدم مستواه وهو نايم في البيت، وجميع الاعبين تحدثت معي واتصلت بي، ما عدا لاعب واحد".

تطورات نارية في مفاوضات الأهلي لضم نجم الدوري

قال الإعلامي محمد فاروق، إن الساعات الماضية شهدت تطورات جديدة في مفاوضات النادي الأهلي مع مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":"منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي الضوء الأخضر لإدارة ناديه بضم مروان حمدي في يناير المقبل وسط مفاضلة مع أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي".

وتابع: أبلغ النادي الأهلي مروان حمدي أن النادي لن يستطيع التعاقد معه في يناير الإ بعد فسخ عقده مع المصري وأن يصبح لاعب حر لاتمام الصفقة بعد موافقة كولر على الصفقة، ويأتي ذلك في الوقت الذي طلب المصري اللاعب بمبلغ 25 مليون جنيه للموافقة على رحيله.

وقد نشبت أزمة كبرى في الفترة الماضية بين مروان حمدي وجماهير فريق المصري البورسعيدي بعد استبداله في إحدى المباريات، مما جعل الجهاز الفني يستبعده من المباريات.

زد يقدم عرضا رسميا لضم نجم الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن نادي زد قدم عرض رسمي لإدارة النادي الأهلي للتعاقد مع محمد الضاوي كريستو نجم الوسط التونسي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":"نادي زد يرغب في الحصول على خدمات محمد الضاوي كريستوا مقابل 650 ألف دولار بعقد يمتد لأربع مواسم ونصف الموسم".

وتابع:" جاء ذلك من جانب نادي زد بعد خرج محمد الضاوي كريستو من حسابات السويسري مارسيل كولر ليطلب اللاعب الرحيل عن الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير ".

يذكر أن كريستو لا يشارك مع النادي الأهلي حاليا في اي مباراة، حيث لا يعتمد عليه مارسيل كولر خلال الموسم الحالي، واللاعب التونسي لديه العديد من العروض للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.