نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية.. القناة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعد المباراة المرتقبة لمواجهة الاتحاد عقب فوزه على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، في أول مباراة من كأس العالم للأندية لعام 2023.



وقد فاز اتحاد جدة السعودي على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0 في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة، في افتتاح كأس العالم للأندية 2023.



موعد مباراة الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية



ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد يوم الجمعة المقبل، الموافق 15-12-2023، ويحتضن اللقاء ملعب "الجوهرة المشعة"، وذلك في إطار الدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية.



وتنطلق صافرة الحكم الذي يقود المواجهة المنتظره، والتي تجمع بين الاتحاد والأهلي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية



وتبث مباراة الاتحاد ضد الأهلي مساء الجمعة المقبل، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD.

تردد قناة SSC على نايل سات:

القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة 12523

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

2- تردد قناة SSC على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة 12380

الاستقطاب رأسي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6