نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرتيتا يكشف عن مفاجأة كبرى بشأن إصابة محمد النني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق آيندهوفن، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

تعليق ناري من أرتيتا عقب التعادل أمام آيندهوفن

وأكد ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، في تصريحات له عقب المباراة، عند سؤاله عدم مشاركة لاعبين شباب: "لا أعتقد أن الوضعية كانت مناسبة، بـ8 تغييرات على الفريق وأمام فريق لم يخسر على أرضه لسنتين تقريبا "آيندهوفن " لم أعتقد أن هذه كانت اللحظة المناسبة".

وعند سؤاله عن الدفع باللاعب ديكلان رايس كمدافع، أوضح ميكيل أرتيتا: "نحن نعاني من نقص شديد في الدفاع وأردت أن أحاول رؤية ما إذا حدث شيء ما كيف سنتعامل معه. أعتقد أنه كان جيدًا حقًا."

أما عن التغييرات الأخيرة، أشار أرتيتا "نعم لكننا أردنا أن نلعب دور إميل سميث رو في وقت سابق. كان لدينا لاعبان يعانيان من آلام في الظهر وكنت مترددًا جدًا في إجراء هذا التغيير مبكرًا."

أرتيتا يكشف عن إصابة محمد النني

وعن إصابة النجم المصري محمد النني، وإمكانية إصابته في أوتار الركبة، كما ذكرت التقارير، أوضح أرتيتا: "نعم، لا نعرف مدى الإصابة، لكنه شعر بشيء ما".

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق أرسنال، إلى النقطة 13 في صدارة مجموعته الثانية، بينما يتواجد فريق آيندهوفن في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط، ليتأهل الفريقين إلى دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب مجموعة أرسنال في دوري أبطال أوروبا

1- آرسنال 13 نقطة

2- بي إس في ايندهوفن 9 نقاط

3- لانس 5 نقاط

4- إشبيلية نقطتان.