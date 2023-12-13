نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من البلوشي على المواجهة المنتظرة بين اتحاد جدة ضد الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المعلق الرياضي خليل البلوشي، بتهنئة فريق اتحاد جدة السعودي، لتأهله إلى الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023، عقب فوزه على أوكلاند سيتي.

وفاز اتحاد جدة السعودي على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0 في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة، في افتتاح كأس العالم للأندية 2023.

وكتب البلوشي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "النمور ما زالت تمارس هوايتها المفضلة باصطياد الفريسة، ألف مبروك جماهير الاتحاد السعودي والتأهل لملاقاة نادي القرن النادي الأهلي المصري".

واختتم التغريدة: "مواجهة عربية جديدة في كأس العالم بين الأشقاء نتمناها قمة عربية تليق بالكبيرين".

موعد مباراة الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد يوم الجمعة المقبل، الموافق 15-12-2023، ويحتضن اللقاء ملعب "الجوهرة المشعة"، وذلك في إطار الدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية.

وتنطلق صافرة الحكم الذي يقود المواجهة المنتظره، والتي تجمع بين الاتحاد والأهلي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية

وتبث مباراة الاتحاد ضد الأهلي مساء الجمعة المقبل، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD.